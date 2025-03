Franse handelsminister buigt niet voor nieuw dreigement Trump

„We zullen niet toegeven aan dreigementen en zullen onze sectoren altijd beschermen. Trump verhoogt de druk in de handelsoorlog die hij heeft gekozen te beginnen”, schrijft Saint-Martin op X.

Trump zei dat de nieuwe heffingen ook alcoholische producten uit Frankrijk en andere EU-landen zullen omvatten. „Dit zal geweldig zijn voor de wijn- en champagne-industrie in de VS”, meldt hij op zijn socialemediakanaal Truth Social.

Frankrijk is de thuisbasis van grote drankproducenten zoals Rémy Cointreau, Pernod Ricard en LVMH, het moederbedrijf van champagnemerken Dom Pérignon en Moët & Chandon en van Hennessy-cognac. Op de beurs in Parijs gingen de aandelen van die bedrijven omlaag na de dreiging van Trump.

De Franse brancheorganisatie voor exporteurs van wijn en sterke drank Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France (FEVS) is verontwaardigd over de dreigende heffingen omdat de Europese Commissie de belangen van de sector zou „opofferen” door de Europese tarieven op Amerikaanse whiskey en bourbon.

Volgens FEVS-directeur Nicolas Ozanam komt de Franse drankenindustrie hierdoor „direct in het vizier” van de Amerikaanse president.

De Franse export van wijn en sterke drank naar de VS was vorig jaar goed voor een bedrag van 3,8 miljard euro.