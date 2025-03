VEH: terugverdientijd zonnepanelen stijgt naar 20 jaar

Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het afschaffen van de salderingsregeling in 2027. Via die gunstige regeling mogen mensen nu nog de stroomopbrengst van zonnepanelen wegstrepen tegen hun energieverbruik. In plaats daarvan ontvangen consumenten die elektriciteit terugleveren over twee jaar een vergoeding van hun leverancier.

De terugverdientijd van zonnepanelen hangt onder meer af van de stroomprijs, de kosten voor het terugleveren van stroom op het net en de terugleververgoeding. Volgens het onderzoek zijn de terugleverkosten naar verwachting even hoog als de terugleververgoeding, waardoor huishoudens met zonnepanelen vrijwel niets meer zouden ontvangen voor hun teruggeleverde zonnestroom.

„De terugverdientijd loopt nog verder op dan eerder gedacht”, aldus belangenbehartiger Judith Scholte van VEH. „Consumenten dreigen volledig af te haken bij het kopen van zonnepanelen.” VEH plaatst wel de kanttekening dat de nieuwe berekeningen gelden voor mensen die nog zonnepanelen gaan kopen. Voor wie al zonnepanelen heeft, is de terugverdientijd korter.

Volgens VEH kunnen zonnepanelenbezitters het beste zoveel mogelijk zonnestroom zelf verbruiken om de terugverdientijd te verkorten. Nu verbruiken huishoudens gemiddeld 30 procent zelf, maar VEH stelt dat bij een eigen verbruik van 60 procent de terugverdientijd al daalt naar twaalf jaar.

De belangenorganisatie voor huizenbezitters wil dat het kabinet aanvullende maatregelen neemt om zonnepanelen weer aantrekkelijk te maken. „De regering zegt de klimaatdoelen te willen halen. Zonnepanelen op daken zijn daarvoor keihard nodig”, meent Scholte.