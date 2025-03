Klimaatactivisten betogen bij TEFAF na actieverbod bij vliegveld

Binnenland

Een groepje klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) voert actie voor congresgebouw MECC in Maastricht, waar de kunst- en antiekbeurs TEFAF dit weekend begint. Eigenlijk wilden de betogers actievoeren bij Maastricht Aachen Airport, omdat ze zich specifiek uitspreken tegen de vele privéjets die daar deze dagen landen om bezoekers naar de gerenommeerde beurs te brengen. Dat zat er echter niet in, want de gemeente had actievoeren met een noodverordening verboden en de actievoerders werden weggestuurd.