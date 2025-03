Chipbedrijven ASMI en Besi bij dalers in licht lagere AEX

De algehele stemming op de beursvloeren bleef terughoudend door de voortslepende handelsstrijd met de Verenigde Staten. Zo kwamen Europa en Canada woensdag met tegenmaatregelen op de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. Mexico verklaarde tot 2 april te wachten met eventuele tegenheffingen op Amerikaanse goederen in de hoop dat er voor die tijd nog een oplossing komt.

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 898,68 punten. De hoofdindex won een dag eerder nog ruim 1 procent, dankzij de sterke opleving van de chipbedrijven. De MidKap zakte 1 procent tot 864,23 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,7 procent. Londen won een fractie.

Naast ASMI en Besi stonden betaalbedrijf Adyen en investeerder Exor in de staartgroep van de AEX, met minnen tot 1,8 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD daalde 0,5 procent, ondanks een adviesverhoging door KBC Securities. Telecomconcern KPN was de sterkste stijger, met een winst van ruim 1 procent.

In de MidKap daalde Vopak 0,7 procent. Het tankopslagbedrijf liet voorafgaand aan zijn beleggersdag weten 1 miljard euro extra te investeren in gas en industriële infrastructuur. Ook overweegt Vopak om jaarlijks eigen aandelen in te kopen.

Basic-Fit (min 1,1 procent) ging verder omlaag. De sportschoolketen kelderde woensdag ruim 20 procent na bekendmaking van de jaarresultaten. Signify zakte 1,6 procent. Van Lanschot Kempen gaf het verlichtingsbedrijf een verkoopadvies. Aperam won 0,1 procent. De roestvrijstaalproducent werd door zakenbank JPMorgan van de verkooplijst gehaald.

Bij de kleinere bedrijven steeg Pharming 5 procent. Het biotechnologiebedrijf boekte in het vierde kwartaal meer omzet dan verwacht en wist het omzetdoel voor heel 2024 te overtreffen. Ook voor dit jaar rekent Pharming op een verdere omzetgroei.

De euro was 1,0869 dollar waard, tegen 1,0909 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 67,76 dollar en Brentolie werd 0,2 procent duurder, op 71,06 dollar per vat.