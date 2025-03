Slechts vier van de vijftig grootste techbedrijven wereldwijd zijn Europees en in Nederland ontbreekt de prioriteit om de juiste omstandigheden te creëren zodat techbedrijven internationaal kunnen doorgroeien. Hierin moet volgens de organisaties een inhaalslag worden gemaakt want techbedrijven spelen een belangrijke rol in grote uitdagingen zoals de circulaire economie en de energietransitie.

Dat het potentieel van Nederlands techondernemerschap niet volledig wordt benut blijkt uit het aantal nieuwe start-ups in Nederland. Dat daalde aantal daalde vorig jaar voor het eerst, van 197 naar 128. De Nederlandse scale-upratio, ofwel het percentage start-ups dat doorgroeit tot minimaal 10 miljoen euro financiering, steeg van 13 procent naar 21,5 procent in de afgelopen vijf jaar. Nederland blijft daarmee achter bij het Europese gemiddelde van 23 procent en het Amerikaanse gemiddelde van 54 procent.