Achmea bereid meer te beleggen in defensie, wil consistente koers

„Als we naar de toekomst kijken zijn we ook in gesprek met de overheid. En het is belangrijk dat we goed samenwerken tussen de overheid, de beleggers en de private sector. Zodat we met elkaar een vaste toekomststrategie kunnen hebben”, zegt Tetteroo.

Vorige week kondigde de Europese Unie aan maatregelen te nemen om 800 miljard euro beschikbaar te maken voor investeringen in de militaire verdediging van het landenblok. Dit was een reactie op de groeiende onwil van de Amerikaanse president Donald Trump om traditionele bondgenoten militair bij te staan.

Maar vooralsnog schort het aan duidelijkheid over investeringen in defensie. Als voorbeeld noemt Tetteroo de discussie of de Europese Unie daar wel of geen gezamenlijk schuldpapier voor moet uitgeven, iets waartegen in de Nederlandse politiek veel weerstand is.

„Voor ons is het belangrijk dat er een consistente, meerjarige visie is waar we als belegger ook op kunnen instappen”, zegt Tetteroo. Ze wijst er ook op dat het belangrijk is dat de overheid grotere orders plaatst bij defensiebedrijven, het liefst voor meerdere jaren. „Dan is het voor beleggers voor de lange termijn interessant om te beleggen in die bedrijven. Dan kan het vliegwiel gaan draaien, denk ik.”

Nu belegt Achmea slechts 20 miljoen euro in defensie, een fractie van de ruim 40 miljard euro aan eigen beleggingen van de verzekeraar. Maar het moederbedrijf van merken als Centraal Beheer, FBTO en Interpolis is bereid dit uit te breiden tot „een veelvoud” van wat er nu in defensie wordt belegd. „Dat kunnen substantiële bedragen zijn”, zegt Tetteroo.

Achmea sluit bij zijn beleggingsbeleid bedrijven uit die werken aan controversiële wapens, zoals kernwapens, chemische wapens of clustermunitie. Sinds 2024 belegt Achmea ook niet meer in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van witte fosfor en verarmd uranium.