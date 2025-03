Verder was de stemming op de Europese beursvloeren overwegend positief. De aandacht ging woensdag vooral uit naar de tegenmaatregelen van de Europese Unie op de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. De Europese Commissie heeft eigen heffingen aangekondigd op Amerikaanse goederen ter waarde van 26 miljard euro. Volgens Commissievoorzitter Ursula von der Leyen komen de maatregelen in omvang overeen met de Amerikaanse heffingen.

De AEX-index eindigde 1,1 procent hoger op 899,24 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 873,37 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs noteerden bij het slot van de handelsdag plussen tot 1,6 procent.

Chiptoeleverancier Besi eindigde bovenaan de hoofdindex met een plus van bijna 9 procent. Ook branchegenoot ASMI (plus 4,7 procent) en voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich (plus 2,7 procent) hoorden bij de winnaars. Staalconcern ArcelorMittal, dat gevoelig is voor de handelsspanningen, sloot de rij met een min van 1,4 procent.

Bij de middelgrote fondsen hoorden maritiem dienstverlener SBM Offshore en biotechnoloog Galapagos bij de winnaars met plussen tot 3,5 procent.

In Frankfurt vergrootte Rheinmetall de koerswinst van eerder op de dag en sloot bijna 10 procent hoger. Het Duitse defensieconcern, onder meer bekend van de Leopard-tanks, zette vorig jaar een recordwinst van 1,5 miljard euro in de boeken en het orderboek steeg tot een recordbedrag van 55 miljard euro. Rheinmetall profiteert van de sterk gestegen militaire uitgaven van overheden en de aanhoudende oorlog in Oekraïne.

De euro was 1,0909 dollar waard, tegen 1,0926 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,2 procent tot 67,70 dollar en Brentolie werd 1,9 procent duurder, op 70,91 dollar per vat.