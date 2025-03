De mannen werkten op het baggerschip de Vox Maxima, dat op 14 juni stuurloos werd na een motordefect en een aanvaring had met een bunkerschip. Vervolgens lekte een grote hoeveelheid stookolie uit dat bunkerschip. De olie verspreidde zich onder andere naar een strandpark en een natuurreservaat in het zuiden van Singapore. Volgens The Straits Times ging het om het grootste olielek in Singapore van de afgelopen tien jaar. De schoonmaakactiviteiten duurden volgens openbaar aanklagers twee maanden.

Een van de bemanningsleden die terechtstaan was de kapitein van het baggerschip en een ander was eerste stuurman. De andere twee bemanningsleden waren ingenieurs. De openbaar aanklager heeft boetes tussen de 20.000 en 50.000 Singaporese dollar geëist, omgerekend ongeveer 14.000 tot 34.000 euro.