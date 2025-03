Ex-burgemeester Groningen veroordeeld voor schennispleging

Het onderzoek naar het gedrag van Schuiling kwam op gang na een melding bij de politie van een vrachtwagenchauffeur. Volgens zijn verklaring was Schuiling hem op de bewuste avond op de A7 gepasseerd en een tijdje naast hem blijven rijden. Volgens de chauffeur was de bestuurder van de auto deels ontkleed en was zijn geslachtsdeel zichtbaar. De binnenverlichting van de auto was aan. Beide voertuigen zijn op een afrit gestopt; de chauffeur sprak Schuiling op zijn gedrag aan, ook omdat hij wilde voorkomen dat vrouwelijke weggebruikers zouden worden geconfronteerd met een halfnaakte man.

Tijdens de zitting van de politierechter verklaarde Schuiling uitvoerig; hij bestreed dat hij enige seksuele handeling had gepleegd. Medische problemen veroorzaakten op gezette tijden hevige pijnen in de onderbuik. Die bestreed hij door zijn broek los te maken en door over zijn buik te wrijven. Volgens hem berusten de verdenkingen op „een ongelukkig misverstand”. Hij erkende dat zijn gedrag „opmerkelijk” is geweest. „Maar ik wil gewoon niet iets in de schoenen geschoven krijgen wat ik niet heb gedaan.”

In oktober 2023 is een vergelijkbaar incident door de politie geregistreerd. Volgens Schuiling ging het ook toen om medische problemen waarmee hij op dat moment kampte.

Schuilings raadsman had de rechter om vrijspraak gevraagd, onder meer omdat de verklaring van een enkele getuige - in dit geval de vrachtwagenchauffeur - niet genoeg is voor een bewezenverklaring. De politierechter volgde de redenering van de officier van justitie: de verklaring van de vrachtwagenchauffeur wordt grotendeels ondersteund door de verklaring van Schuiling zelf, waardoor er voldoende bewijs is voor een veroordeling. Volgens de rechter is er „geen enkele reden” om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de verklaring van de chauffeur.

Schuiling was vanaf 2019 tot oktober vorig jaar burgemeester van Groningen. Voor het incident in maart was hij al aan het nadenken over het neerleggen van zijn functie. De strafzaak heeft de beslissing bespoedigd.