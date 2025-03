OM eist boete tegen ex-burgemeester Groningen om schennispleging

Schuiling (66) ontkent de beschuldigingen. Een vrachtwagenchauffeur meldde destijds bij de politie dat hij Schuiling met ontbloot geslachtsdeel in zijn auto had gezien, terwijl de verdachte hem inhaalde en even naast hem bleef rijden, met de binnenverlichting van zijn auto aan. Volgens Schuiling had hij op het bewuste moment hevige pijn in zijn onderbuik en wreef hij daarover.

In oktober 2023 is er een vergelijkbaar incident door de politie geregistreerd. Volgens Schuiling ging het ook toen om medische problemen waarmee hij op dat moment kampte. Hij verklaarde uitvoerig in de rechtszaal. Volgens hem is er sprake van „een ongelukkig misverstand”. Hij erkende dat zijn gedrag „opmerkelijk” is geweest. „Maar ik wil gewoon niet iets in de schoenen geschoven krijgen wat ik niet heb gedaan.”

De advocaat van Schuiling betoogde dat de verklaring van de enige getuige - de vrachtwagenchauffeur - niet genoeg is voor een bewezenverklaring. Volgens de officier van justitie komt Schuilings eigen verklaring grotendeels overeen met die van de chauffeur, behalve dat hij tegenspreekt dat hij iets seksueels aan het doen was. De advocaat meent dat de verklaring van de verdachte onmogelijk als steunbewijs kan dienen. Ook benadrukte hij dat de waarneming van de chauffeur op onderdelen onjuist is gebleken. Hij vroeg de rechter Schuiling vrij te spreken.

Volgens de raadsman krijgt Schuiling volop steun en gelooft „niemand die hem kent er een snars van”.

De strafzaak tegen Schuiling is van Noord-Nederland overgedragen aan Overijssel, omdat hij als burgemeester in nauw contact stond met de hoofdofficier van justitie en de korpschef in Groningen. De zaak zou eerder dit jaar worden behandeld, maar moest na een procedurele fout uitgesteld worden.

Schuiling was van 2019 tot oktober vorig jaar burgemeester van Groningen. Daarvoor was hij burgemeester van Den Helder.

De politierechter doet later woensdag uitspraak.