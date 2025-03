Gevangenen weken eerder naar huis sturen mag volgens wet nog niet

Tegenover het ANP wil Coenradie niet spreken van een illegale stap. „We zijn bezig met de regeling. En daarop lopen we vooruit.” Het alternatief is volgens de staatssecretaris dat sommige arrestanten niet de gevangenis in hoeven. „Op het moment dat je dat doet, kan het bij wijze van spreken een losgeslagen veld worden in de buitenwereld. Omdat mensen dan weten: wat ik ook doe, ik word toch niet opgepakt.”

Het gaat om de zogeheten Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, waarin bijvoorbeeld staat dat iemand de gevangenis uit mag om de uitvaart van een familielid bij te wonen. Coenradie wil daar een nieuw soort verlof aan toevoegen, het „eindverlof”.