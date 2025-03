Wall Street hoger na inflatiecijfer VS en tegenheffingen EU

Canada gaat volgens een regeringsbron tegen persbureau Reuters op Amerikaanse producten ter waarde van omgerekend bijna 19 miljard euro tarieven opleggen. Canada is de grootste buitenlandse leverancier van staal en aluminium aan de VS. Net als alle andere handelspartners van de VS kampt Canada sinds woensdag met een importheffing van 25 procent op deze goederen.

De inflatie in de VS kwam in februari uit op 2,8 procent op jaarbasis, wat iets minder is dan verwacht. In januari was dat nog 3 procent. De kerninflatie, dus zonder de prijzen van voedsel en energie, viel ook wat lager uit dan voorzien. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex liet in de vroege handel een plus zien van 0,4 procent op 41.601 punten. De brede S&P 500 steeg 1,2 procent tot 5640 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,9 procent tot 17.767 punten. Op dinsdag eindigden de hoofdgraadmeters opnieuw in het rood door toenemende zorgen over een handelsoorlog en een afzwakkende Amerikaanse economie.

Bij een lager dan verwachte inflatie heeft de Fed meer ruimte om de rente verder te verlagen. Volgende week neemt de Fed een nieuw rentebesluit en er wordt verwacht dat de centrale bank dan opnieuw de rente ongewijzigd laat. Door de importheffingen van president Donald Trump kan de inflatie in de VS wel weer worden aangewakkerd.

Bij de bedrijven in New York was er onder meer aandacht voor Groupon, dat een koerssprong van 33 procent maakte. De aanbieder van kortingsbonnen kwam met resultaten en vooruitzichten die goed werden ontvangen door beurshandelaren.