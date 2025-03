Provincie heft verscherpt toezicht BP-fabriek in Rotterdam op

Volgens de provincie Zuid-Holland gaf BP in de nasleep van die zaken niet het vertrouwen dat incidenten in de toekomst voorkomen zouden worden. DCMR kreeg daarom de opdracht om extra controles te doen, ook om de oorzaak van de incidenten te achterhalen. Zo kwam er een „verdiepend gedragsonderzoek ten aanzien van de veiligheidscultuur binnen het bedrijf”. De raffinaderij verwerkt volgens BP dagelijks 400.000 vaten aardolie.

De provincie concludeert nu dat de „houding en het gedrag” van BP voldoende zijn verbeterd. „Dit betekent niet dat er helemaal geen incidenten of overtredingen meer plaatsvinden, maar dat deze niet afwijken van incidenten bij vergelijkbare complexe bedrijven”, aldus de gedeputeerden Meindert Stolk (toezicht en handhaving) en Frederik Zevenbergen (vergunningverlening). BP valt nu weer onder het reguliere toezicht van DCMR.

Twee andere bedrijven in Zuid-Holland staan nog wel onder verscherpt toezicht: Chemours in Dordrecht en Neste, een fabriek voor biobrandstoffen in de Rotterdamse haven.