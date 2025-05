Grote belangstelling voor strafzaak kunstroof Drents Museum 

Voor de eerste zitting in de zaak over de opzienbarende kunstroof in het Drents Museum zijn vrijdag veel belangstellenden naar de rechtbank in Assen gekomen. Douglas Chesley W. (36) en Bernhard Z. (35) staan terecht voor de diefstal van vier archeologische kunstschatten uit Roemenië: een gouden helm uit Dacië en drie gouden armbanden.