Politie tevreden ondanks niet halen doelstelling spoedmeldingen

Volgens de woordvoerder heeft de politie in de afgelopen jaren „veel meer” spoedritten gekregen. „Eigenlijk zijn we tevreden dat we dit resultaat alsnog hebben weten neer te zetten, ondanks de toename van het aantal prio 1-incidenten”, zegt hij. Volgens de woordvoerder is de toename van het aantal spoedritten te verklaren door een stijging van het aantal verkeersincidenten en geweldsincidenten, zoals explosies.

De reactietijden zijn een lokale aangelegenheid, zegt de woordvoerder. Hij wijst erop dat de politie in steden veel vaker binnen een kwartier ter plaatse is dan in buitengebieden. „In steden heb je een ander soort spoedmeldingen dan in het buitengebied”, zegt hij. „Onze noodhulpcollega’s kunnen we in het buitengebied continu laten rondrijden, maar dat is niet efficiënt als er maar een paar keer per jaar een spoedmelding is.” Volgens de woordvoerder worden de aanrijtijden ook beïnvloed door bijvoorbeeld bruggen of wegwerkzaamheden.

In Tholen in Zeeland was de politie in 2024 in 48 procent van de spoedritten binnen een kwartier ter plaatse, aldus RTL Nieuws. Ook op Vlieland en Terschelling was de politie in minder dan de helft van de gevallen binnen een kwartier aanwezig. Desondanks wil de politie volgens de korpsleiding „altijd zo snel mogelijk ter plaatse zijn”. „En dat kunnen burgers ook van ons verwachten.”