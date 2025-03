Bewoners na brand Arnhem even naar huis voor persoonlijke spullen

Binnenland

Een aantal mensen hebben dinsdag onder begeleiding persoonlijke spullen gehaald uit hun woningen in het centrum van Arnhem waar vorige week een grote brand was. Het gaat om bewoners van de Varkensstraat. Dinsdagavond was er een bijeenkomst op het stadhuis waar bewoners, pandeigenaren en ondernemers te horen kregen hoe het er nu voorstaat met de operatie rond de getroffen panden.