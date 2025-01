Plaats ook zonnepanelen op het noordoosten

In het artikel ”Energietransitie niet gebaat bij schijnbaar goedkope oplossingen” (RD 24-12) reageert ir. A.A. Schipaanboord op het interview met mij onder de kop ”Goedkoop gasloos zonder warmtepomp” (RD 9-12). Hij vergelijkt de oplossing van ons bedrijf Locoheat met een warmtepomp en stelt dat Locoheat altijd duurder is. De vergelijking gaat echter mank, want de kachels zijn feitelijk milieuvriendelijke batterijen met een grote capaciteit, waarbij de opgevangen energie volledig wordt gebruikt in het eigen huis. Ze kunnen hiermee een alternatief zijn voor de warmtepomp.

De energietransitie is ongekend complex. Vernieuwing vraagt vaak om een andere manier van denken, die afwijkt van de mainstream en niet direct wordt begrepen. John Rooymans, de uitvinder van de Locoheatverwarming, heeft wereldwijd 32 patenten op zijn naam staan. Hij stond aan de wieg van de ledlamp. In 2009 werd hij door het World Economic Forum erkend als Technology Pioneer. Het is jammer als oplossingen voor de energietransitie vertraging oplopen door gebrek aan innovatief denken.

Slimme keuzes

Wij hebben onszelf drie vragen gesteld:

Waarom stort de gesubsidieerde verkoop van elektrische auto’s, zonnepanelen, warmtepompen en batterijen in? De overheid stimuleert investeringen in producten die onrendabel zijn zonder subsidies. Als die subsidies wegvallen, worden de echte kosten zichtbaar. Bijvoorbeeld bij het wegvallen van salderingsregelingen of vrijstelling van wegenbelasting. Bij warmtepompen zakt de markt zelfs al in vóórdat de subsidies verdwijnen. Dit wijst op problemen en tegenvallende kosten. Zijn consumenten wel goed voorgelicht? Het rendement van warmtepompen bijvoorbeeld is bij koud weer veel lager dan voorspeld, net zoals de actieradius van elektrische auto’s in de winter tegenvalt. Dan hebben we het nog niet over de beperkingen van thuisbatterijen. Waarom wordt een dynamisch energietarief, dat 80 procent van de tijd goedkoper is, niet actief gepromoot? Grote energiemaatschappijen blijven vasthouden aan vaste of variabele tarieven, waarbij consumenten geen prikkel krijgen om efficiënter om te gaan met energie. Deze maatschappijen lijken verborgen kosten in hun tarieven te verwerken. Dynamische tarieven daarentegen worden dagelijks op de Europese energiebeurs bepaald en zijn transparant. Wat kunnen wij zelf doen? Met slimme keuzes kunnen we al veel bereiken. Een voorbeeld: zes zonnepanelen op het noordoosten leveren dagelijks 30 procent minder energie op dan andere panelen, maar in de ochtenduren wekken ze wel het dubbele aan stroom en dus geld op. Daarnaast zorgt een overaanbod van zonne- en windenergie ervoor dat energieprijzen op bepaalde momenten sterk dalen. Energie terugleveren aan het net kan echter geld kosten en wordt na het wegvallen van de salderingsregeling nog minder aantrekkelijk. Een thuisbatterij lijkt een oplossing, maar heeft slechts een beperkte capaciteit, is niet duurzaam en betekent een kostbare investering. Dure ontwikkelingen zoals groene waterstof zijn voorlopig niet beschikbaar voor particuliere gebruikers.

Praktische toepassingen

Veel huidige oplossingen richten zich op energiegebruik tijdens goedkope uren, maar niet op optimaal eigen gebruik van elektriciteit. De producten van Locoheat, zoals kachels en EV-laadkabels, doen dit wél. Ze gebruiken stroom van eigen zonnepanelen en goedkope groene stroom van het net. Dit vermindert de piekbelasting op het elektriciteitsnet en verlaagt de energiekosten.

Met een dynamisch contract en Locoheatkachels kon men in 2023 zes uur per dag verwarmen tegen slechts 50 procent van het gemiddelde dynamische tarief, dat al lager is dan een variabel tarief. Voor veel situaties biedt Locoheat een eenvoudige en efficiënte oplossing.

Onze klanten zijn vaak creatief in het gebruik van Locoheat. Twee voorbeelden:

Woningverwarming. Mensen die beneden een airco gebruiken, merken dat het boven niet warm wordt. Een Locoheatkachel op de bovenverdieping biedt uitkomst.

Caravan of chalet. In de winter blijven caravans en chalets vaak ongebruikt, waardoor ze koud, vochtig en schimmelgevoelig worden. Een Locoheatsteenkachel die twee keer per dag een uur aanstaat, lost dit probleem op. Bij aankomst kan via de app de kachel langer worden aangezet, zodat men in een warme ruimte arriveert.

De auteur is directeur van Locoheat.