Afgelopen jaar werd 3,4 gigawattpiek aan zonne-energie geïnstalleerd, meldt onderzoeksbureau Dutch New Energy Research (DNE Research). Dat is 30 procent minder dan in het jaar daarvoor en de laagste waarde sinds 2020.

Vooral consumenten lieten volgens het onderzoeksbureau een stuk minder zonnepanelen plaatsen. Op bijvoorbeeld de daken van huizen kwam in 2024 zo’n 1,1 gigawattpiek aan zonne-energie bij, ruim de helft minder dan in 2023. De onderzoekers wijten dit aan het afschaffen van de salderingsregeling vanaf 2027 en gestabiliseerde energieprijzen. Ook zouden de meeste consumenten die zonnepanelen willen, die al hebben.

Bij de zakelijke markt ziet DNE Research een kleinere daling van 4 procent tot 2,3 gigawattpiek. Het onderzoeksbureau verwacht dat de zakelijke markt het grootste deel van de groei tot 2027 voor zijn rekening neemt.

Wel denken de onderzoekers dat consumenten dit jaar mogelijk 20 procent meer capaciteit aan zonne-energie laten installeren vergeleken met 2024. Er komen naar verwachting in Nederland flink wat huizen bij en die moeten voldoen aan moderne duurzaamheidseisen, licht hoofdonderzoeker Hrvoje Medarac toe. Ook verwacht hij dat woningcorporaties en huishoudens die hun woning verduurzamen voor meer zonnepanelen zullen zorgen. Daarnaast moeten oude en minder efficiënte panelen worden vervangen.

Alle zonnepanelen in Nederland bij elkaar hadden in 2024 een capaciteit van 27,7 gigawattpiek, schatten de onderzoekers. Dat is 14 procent meer dan in het jaar daarvoor.