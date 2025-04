Groei economie komt tot stilstand

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag in een eerste berekening van de kwartaalcijfers. In de eerste drie maanden van 2025 bedroeg de groei van het bbp (bruto binnenlands product) 0,1 procent. Het bbp omvat alles wat er in een land wordt geproduceerd aan goederen en diensten.

Zowel de consumptie door huishoudens als de export sloeg in het eerste kwartaal van dit jaar om van een plus naar een min. Huishoudens gaven minder uit aan eten en drinken en aan auto’s. Dat verklaart de negatieve groei (min 0,2 procent) van de consumentenbestedingen.

In de eerste drie maanden van dit jaar kromp de export met 0,8 procent. Dat komt doordat de uitvoer van industriële goederen daalde. De import liep ook terug (min 0,1 procent), maar minder dan de export. Daardoor verslechtert de Nederlandse handelsbalans.

In het eerste kwartaal verdwenen er 52.000 banen voor zzp’ers

Het enige wat in het eerste kwartaal groeide, zijn de overheidsuitgaven (plus 0,5 procent). De overheid besteedde meer aan zorg. Ook het aantal ambtenaren nam toe.

De afvlakkende economische groei is al een aantal kwartalen op rij zichtbaar. De kwartaalgroei liep terug van 1 naar 0,8 naar 0,4 procent in de laatste drie kwartalen van 2024. In de eerste drie maanden van dit jaar is de groei van de economie zo goed als tot stilstand gekomen.

Bestelwagens

Daarin speelt ook de verkoop van personenauto’s en bestelbussen een rol. Eind vorig jaar piekte het aantal verkochte bedrijfswagens, vanwege belastingwijzigingen en veranderende regels rond milieuzones in bepaalde steden.

Sinds begin dit jaar is de vrijstelling van de bpm (belasting van personenauto's en motorrijwielen) voor bestelwagens afgeschaft. De investeringen in vaste activa sloegen om van een kwartaalgroei van bijna 3 procent naar min 2,2 procent in de eerste drie maanden van dit jaar.

Op jaarbasis bezien staat de economie er beter voor dan een jaar geleden. De economie groeide met 2,0 procent sinds april 2024.

Zzp’ers

Voor het eerst in vier jaar tijd nam het aantal banen af ten opzichte van eind 2024. Per saldo daalde het aantal banen met 14.000. Dat komt doordat bedrijven minder zzp’ers inhuren. In totaal verdwenen er 52.000 zelfstandigenbanen in het eerste kwartaal, tegenover een plus van 38.000 banen voor werknemers.

„Dit is de grootste daling van het aantal zelfstandigenbanen sinds het begin van de tijdreeks”, licht CBS-econoom Frank Notten toe. „Het hangt mogelijk samen met de aangekondigde strengere handhaving op schijnzelfstandigheid.”

Vooral in handel, vervoer en horeca verdwenen veel banen (min 23.000). Ook was er minder werk in de zorg (min 7000), de bouw (min 5000), de industrie (min 3000) en het onderwijs (min 3000). Binnen het openbaar bestuur, de uitzend- en de ICT-sector nam het aantal banen juist toe.

De arbeidsmarkt als geheel is iets minder krap dan eind vorig jaar. Er staan 395.000 vacatures open; 7000 minder dan in het laatste kwartaal van 2024. Ook zijn er iets meer werklozen bij gekomen (plus 16.000).