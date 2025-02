Terugverdientijd thuisbatterij valt tegen

Als alles wordt doorgerekend, blijkt dat de kosten per kilowattuur zo hoog kunnen worden dat de terugverdientijd tegenvalt. Een thuisaccu is het meest profijtelijk bij een dynamisch contract. De kostprijs ligt tussen de 500 en 1000 euro per kilowattuur opslagcapaciteit, exclusief btw en inclusief plaatsing.

Bij de aanschaf van een thuisaccu kunnen verschillende overwegingen een rol spelen. U kunt uw eigen stroomverbruik willen verhogen of de terugleverkosten verlagen als u een vast energiecontract hebt. Iemand met een dynamisch energiecontract kan zo’n accu gebruiken om te handelen op de onbalansmarkt.

Installatie van een thuisaccu in een woning. beeld ANP, Sander Koning

Ik beperk me hier tot thuisaccu’s voorzien van een omvormer die vanuit 230 volt de accu laadt. **** Slimme software bepaalt wanneer er wordt geladen, dus op momenten dat de stroomprijs laag is en/of dat uw zonnepanelen meer energie opwekken dan u zelf gebruikt.

Ik beperk me hier tot thuisaccu’s voorzien van een omvormer die vanuit 230 volt de accu laadt

Bij laden en ontladen wordt een deel van de energie omgezet in warmte. Dat deel kan niet worden gebruikt voor uw huishoudelijke apparaten. De omvormers van de thuisaccu werken het effectiefst bij maximale belasting. De systeemverliezen liggen dan tussen de 5 en 10 procent. In deellast kunnen de verliezen oplopen tot wel 40 procent. In het rekenvoorbeeld hierna ga ik uit van een gemiddeld systeemverlies van 20 procent.

’s Zomers kan het op zonnige dagen voorkomen dat de accu volledig geladen is en het overschot alsnog teruggeleverd wordt. Bij de meeste leveranciers van dynamische contracten ontvangt u een vergoeding per kilowattuur en krijgt u op zo’n dag waarschijnlijk geld terug. Bedenk wel dat als u de opgeslagen energie ’s avonds gebruikt, door de omzettingsverliezen er tot meer dan 20 procent verloren kan gaan.

Hieronder een voorbeeldberekening bij een dynamisch contract op een dag waarop uw zonnepanelen te weinig opleveren om aan uw elektriciteitsvraag te voldoen. Behalve de energiebelasting voor 2025 kunnen de bedragen per energieleverancier verschillen.

Jan Zijderveld. beeld Cees van der Wal

Stel dat u ’s nachts hebt geladen met een kale stroomprijs van 0,14 euro per kilowattuur, de inkoopvergoeding is 0,03 euro en de energiebelasting 0,123 euro. Dat is samen 0,293 per kilowattuur. Als daarbij de gemiddelde omzettingsverliezen van 20 procent worden meegerekend, komen we uit op 0,35 euro per kilowattuur. Zelfs als de kale stroomprijs nul is, kost een kilowattuur u alsnog 0,159 euro. Tel daarbij op de afschrijving van 0,05 tot 0,10 euro per kilowattuur, dan wordt het duidelijk dat een thuisaccu u weinig zal opleveren.

Als u gaat handelen op de onbalansmarkt, dus de stroom goedkoop inkoopt en verkoopt als de stroomprijs hoog is, kan het zijn dat u verdient aan uw thuisaccu. Maar door het vele laden en ontladen neemt ook de slijtage toe. Als afschrijving, energiebelasting en omzettingsverliezen worden meegerekend, moet er om aan de thuisaccu te verdienen een fors verschil zijn tussen de in- en de verkoopprijs van de energie.

De auteur is energieadviseur.