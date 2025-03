Staghouwer: onacceptabel dat er nog zo veel mensen honger hebben

Binnenland

Het is „onacceptabel” dat er nog zo veel mensen honger hebben in onze samenleving. Dat zei Henk Staghouwer, oud-landbouwminister en voorzitter van Voedselbanken Nederland, dinsdagavond tijdens de Nationale Iftar in Den Haag. Hij was een van de sprekers tijdens de gezamenlijke maaltijd, die was georganiseerd door het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO).