Save the Children bezorgd over terugkeercentra voor asielzoekers

Binnenland

Jonge asielzoekers kunnen sneller naar landen worden gestuurd waar ze geen enkele band mee hebben en waar ze niet veilig kunnen opgroeien, vreest Save the Children. De organisatie is bezorgd over de nieuwe regels die de Europese Commissie dinsdag naar buiten heeft gebracht. Kinderen lopen het risico op „geweld, mensenhandel of dakloosheid”, aldus Save the Children.