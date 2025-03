Europese wetenschapsministers willen vervolg onderzoeksbeurs

De ministers schrijven in een gezamenlijke verklaring dat het programma waar Horizon Europe onderdeel van uitmaakt al veertig jaar bijdraagt aan goede wetenschap, technologische ontwikkeling en innovatie. „Het toekomstige programma moet betekenisvolle wetenschap en innovatie steunen in een eerlijke competitie voor alle lidstaten.” In de verklaring wordt gevraagd om een „toereikend bedrag”, maar de ministers zeggen niet om hoeveel geld het zou moeten gaan.

Afgezanten van de lidstaten overlegden de afgelopen twee dagen in de Poolse hoofdstad Warschau over een vervolg van de beurs. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Eppo Bruins (NSC) vindt het belangrijk dat er een vervolg komt. „Dat is niet alleen belangrijk voor de Nederlandse wetenschap, maar ook cruciaal voor het concurrentievermogen op de lange termijn, de strategische autonomie van Europa en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken”, aldus Bruins in een verklaring. „Ik roep de commissie dan ook op: zorg voor een succesvol, zelfstandig kaderprogramma dat in open competitie de allerbeste ideeën ondersteunt, toegespitst op de behoeften van wetenschap en innovatie.”

Volgens het ministerie heeft Nederland meer geld ontvangen vanuit het programma dan eraan bijgedragen.