Melkunie berispt om misleidende groene tekst op verpakkingen

Die boeren en scheten bevatten methaan, een krachtig broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Volgens Wakker Dier wekte de tekst de suggestie dat die uitstoot wordt goedgemaakt door de genoemde maatregelen. Dat is echter bij lange na niet zo: de klimaatimpact is 69 keer groter dan wordt gecompenseerd, becijfert de organisatie.

Volgens de RCC heeft Wakker Dier „gemotiveerd gesteld dat de totale milieuwinst van de maatregelen relatief beperkt is in vergelijking met de algehele milieubelasting van de koeienboeren en -scheten”. Arla, het bedrijf achter Melkunie, is het niet eens met de standpunten van Wakker Dier. De onderneming stelde in het verweer dat het zinnetje over het „laten waaien” humoristisch was bedoeld. „Bij de consument zal niet de indruk worden gewekt dat het niet meer uitmaakt dat koeien broeikasgassen uitstoten”, stelde Arla.

Hoewel het bedrijf erbij blijft dat het best mag laten zien wat het doet aan verduurzaming, heeft Arla besloten de teksten niet langer op verpakkingen te zetten. Dat besluit zou al zijn genomen voordat de klacht werd ingediend.

De RCC oordeelt dat ook uit extra informatie van de zuivelproducent niet duidelijk is geworden „welke concrete resultaten worden behaald” met de vergroeningsmaatregelen waar het bedrijf consumenten op wijst. Het bedrijf krijgt „voor zover nog nodig” de aanbeveling om niet meer op deze manier reclame te maken.