Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde recent dat het aantal bouwvergunningen vorig jaar flink is toegenomen. Maar in een nieuw rapport van WoningBouwersNL staat dat het ook steeds langer duurt voordat deze vergunningen daadwerkelijk leiden tot woningbouw. Twee derde van de verstrekte vergunningen wacht na een jaar nog steeds op de start van de bouw, aldus WoningBouwersNL. Hierdoor is het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen juist gedaald, van 75.000 in 2022 naar 69.000 vorig jaar.

De brancheorganisatie spreekt van een enorme prop in de woningbouwpijplijn. Deze is vooral groot in de regio Amsterdam, maar ook in andere delen van het land signaleert de sector problemen. Dan gaat het om wegtrekkende beleggers, heronderhandelingen door de afgenomen winstgevendheid van projecten, vertraging door stikstofgevoelige natuurgebieden en lange bezwaarprocedures.