Timmermans en Jetten over onderwijsbezuinigingen: doe het niet

„Wie denkt dat onderwijs duur is, begrijpt niet wat domheid kost”, zei D66-leider Jetten. Hij zei dat het werk van mensen in het hoger onderwijs „juist in deze geopolitiek spannende tijden” heel belangrijk is. „We moeten Europa veilig houden, maar het gesprek moet ook gaan over: wat voor Nederland en Europa willen we over tien of vijftien jaar zijn? Kennis is ons wapen”, stelde Jetten. Hij richtte zich rechtstreeks tot leden van de Eerste Kamer, die het laatste woord hebben over de onderwijsbegroting. Vooral aan senatoren van VVD en CDA richtte hij de oproep: „Stem het weg”, met opnieuw veel instemming van het publiek.

Timmermans (GroenLinks-PvdA) vindt ook dat alle onderwijsbezuinigingen van tafel moeten. „Waar we het over hebben is onze toekomst en gelijke kansen voor iedereen”, zei hij. Volgens Timmermans draagt het onderwijs niet alleen bij aan de „economie van onze toekomst”, maar vervult het ook een belangrijke functie in het weerbaar maken van de maatschappij. „Haat is aangeleerd en kan ook worden afgeleerd. Dat moeten we doen in het onderwijs, op alle niveaus”, zei hij. „Ik zeg tegen de twijfelaars in de Eerste Kamer: doe het niet”, voegde hij eraan toe.