Drie verdachten aangehouden voor brand in Arnhem

Volgens een woordvoerster van de politie zijn de verdachten in beeld gekomen „door goede camerabeelden en informatie die binnen is gekomen”. Zo heeft de politie tips gekregen en is er volgens haar „goed speurwerk verricht door de collega’s”. Hoe de brand is ontstaan, wil ze niet zeggen.

De brand ontstond in het pand van de winkel SoLow aan de Jansstraat. Dat pand brandde geheel uit. Tien andere panden hebben ook in brand gestaan en het vuur zorgde voor veel schade. De meeste winkels en horecazaken rond het getroffen blok konden vrijdag weer open. Ook de bussen mochten weer normaal door het centrum rijden, nadat ze donderdag waren omgeleid.