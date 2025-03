Bewakers blijven weg: gevangenen Sint Maarten 24 uur zonder eten

Tegen een lokale website zei ze: „Wat er zaterdagochtend in de Pointe Blanche-gevangenis is gebeurd, is diep verontrustend en volstrekt onaanvaardbaar. Ongeacht hun omstandigheden heeft ieder individu recht op humane behandeling, en ik begrijp volledig de frustratie en bezorgdheid die deze situatie veroorzaakt.”

De gevangenis verkeert al langere tijd in zeer slechte staat en kampt ook al jaren met een ernstig personeelstekort. Vanwege de slechte arbeidsomstandigheden melden ook veel bewakers zich ziek.

Sinds de ontmanteling van de Nederlandse Antillen in 2010 is Sint Maarten, net als Aruba en Curaçao, een autonoom land binnen het Nederlandse Koninkrijk. Vanuit de Tweede Kamer zijn al vaak zorgen geuit over de situatie in Point Blanche. Zo wordt al lange tijd gepraat over renovatie of het bouwen van een nieuwe gevangenis, maar is er nooit een beslissing genomen.