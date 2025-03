CDA niet meer tegen gezamenlijke Europese schulden voor defensie

„Mijn standpunt is nog steeds dat het niet het beste instrument is om gezamenlijke schulden aan te gaan”, motiveerde Bontenbal. Liever ziet hij dat Europese landen zelf investeren in defensie om te voldoen aan de norm die daarvoor afgesproken is in het militaire bondgenootschap NAVO. „Maar ik vind de urgentie op dit moment zo groot dat wij niet een blokkerend land op dit punt moeten zijn.”

De discussie over Europese defensie-investeringen is de laatste weken in een stroomversnelling gekomen nadat de Amerikaanse president Donald Trump de militaire hulp voor Oekraïne had opgeschort.