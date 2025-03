Handvol gedupeerden brand Arnhem sliep in hotel, gebied nog dicht

Het gebied dat sinds vrijdagavond 18.00 uur is afgesloten voor onderzoek, is zaterdagochtend nog dicht. Het gaat om de panden in de Munsterstraat en een deel van de Varkensstraat en de Grote Oord. De woordvoerder kan niet zeggen wanneer het gebied weer opengaat, daarover wordt volgens hem „de komende uren of dagen” besloten. Hij legt uit dat de brandweer in principe klaar is in het gebied, dat nu onder meer het instortingsgevaar wordt bekeken en dat de politie onderzoek doet.

Om de getroffen bewoners en ondernemers van de brand te helpen zijn verschillende inzamelingsacties in het leven geroepen. In totaal is tot dusver ruim 16.000 euro opgehaald. Naast geld worden onder meer kleding en producten voor persoonlijke hygiëne ingezameld. Ook bieden mensen warme maaltijden en ruimtes om samen te komen aan.