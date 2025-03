VSCD Oeuvreprijs voor dirigent Ton Koopman

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) heeft vrijdag de VSCD Oeuvreprijs uitgereikt aan Ton Koopman. De uitreiking vond als verrassing plaats na afloop van Koopmans eigen concert in Musis & Stadstheater Arnhem in Arnhem. Koopman werd dit seizoen tachtig jaar en vierde dit met zijn Amsterdam Baroque Orchestra in een uitvoering van alle zes Brandenburgse concerten van Bach.

Tijdens het eindapplaus overhandigde Hans Verbugt, directeur van Musis & Stadstheater Arnhem en voorzitter van de Ovatiejury, de Oeuvreprijs aan de dirigent als erkenning voor zijn uitzonderlijke carrière. De Oeuvreprijs wordt toegekend door het VSCD-bestuur, in het geval van Koopman op voordracht van de Ovatiejury. De Oeuvreprijs bestaat uit een kunstwerk van de Nederlandse beeldhouwer, graficus en medailleur Eric Claus.

Volgens de Ovatiejury is Koopman al ruim een halve eeuw een invloedrijk en veelzijdig figuur in het Nederlandse muziekleven. „Als dirigent, organist, klavecinist en musicoloog behoort hij tot de grote pioniers van de oude muziek. Zijn streven naar historische authenticiteit en muzikale perfectie heeft geleid tot baanbrekende uitvoeringen van werken van Bach, Händel en Buxtehude. Als oprichter van het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir en initiator van de integrale opname van Bachs cantates heeft hij een blijvende stempel gedrukt op de internationale muziekwereld.”

In 2004 ontving Koopman hiervoor de eerste VSCD Klassieke Muziekprijs. Naast zijn artistieke prestaties heeft Ton Koopman volgens de Ovatiejury als docent en mentor talloze jonge musici opgeleid en geïnspireerd, onder meer aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zo heeft hij een „nieuwe generatie uitvoerders gevormd, die zijn passie voor barokmuziek delen en voortzetten. Koopmans werk als musicoloog en onderzoeker maakt hem „tot een unieke bruggenbouwer tussen verleden en heden, traditie en vernieuwing.”

In 2006 ontving Gustav Leonhardt de VSCD Oeuvreprijs. Een jaar later was Frans Brüggen de gelukkige.