Pianola Museum start opnieuw petitie wegens ruimtegebrek

Dat meldt de site Luister dinsdag. Het Pianola Museum, dat sinds 1994 is gevestigd in een voormalig politiebureau aan de Westerstraat in de Amsterdamse Jordaan, kampt al langer met ruimtegebrek. Uitbreiding naar de bovenverdiepingen van het pand blijkt echter niet mogelijk vanwege een bestemmingswijziging van de bedrijfswoning uit 1994. Dit leidde tot een impasse tussen het museum en de gemeente.

„Het is hoog tijd dat de gemeente deze maatregelen ongedaan maakt en het museum de kans geeft zijn vleugels uit te slaan!” aldus de nieuwe petitie ”Geef het Pianola Museum de ruimte”, die sinds 10 april in de lucht is en is opgesteld door Kasper P.J. Janse, conservator en oprichter van het museum.

Volgens Janse beheert het Pianola Museum „een omvangrijke collectie” met „talloze unieke instrumenten en muziekrollen” die „van grote waarde” is voor de culturele diversiteit van Amsterdam. Door „een extreem ruimtegebrek” wordt het museum echter „zeer belemmerd” in het ontvangen van „voldoende bezoek en inkomsten”. In het pand is volgens de petitie voldoende ruimte beschikbaar om het probleem op te lossen.

De gemeente Amsterdam kan het probleem oplossen door de maatregel uit 1994 terug te draaien, waardoor er een duurzame oplossing kan komen en de toekomst van het museum voor de toekomst veilig kan worden gesteld, aldus Janse.

Inmiddels hebben ruim 6400 mensen de petitie ondertekend.