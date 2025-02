Spelletjes doen of handwerken – niets is te gek voor tante Diana 

Om de week komt Van Belle op bezoek bij familie Van Moolenbroek. „Wanneer ik thuiskom uit school, is ze er meestal en dan blijft ze tot het avondeten”, vertelt Loïs. „Als tante Diana er is, doet ze altijd leuke dingen met mij en mijn twee broertjes. Ondertussen kletst ze met mijn moeder.”

Van Belle neemt meestal haar stiften en kleurboeken mee naar Hendrik-Ido-Ambacht. Haar twee neefjes en nichtje mogen een kleurplaat kiezen uit haar kleurboeken en kleuren met haar stiften. „Soms krijgen we ook een cadeautje van tante Diana”, zegt Loïs. „En dat doet ze zelfs als we niet jarig zijn.”

Van Belle neemt haar rol als tante heel serieus: ze speelt spelletjes met de kinderen, leest regelmatig een boek voor en maakt de kapotte kleding van haar nichtje. „Ik speel graag in de tuin”, vertelt Loïs. „Dan gaat mijn maillot weleens kapot omdat ik tijdens het spelen zonder schoenen over de tegels loop.”

Daarnaast is Van Belle een ster in handwerken. „Tante Diana is creatiever dan mama”, lacht Loïs. „Een poosje geleden heb ik samen met haar een sleutelhanger gemaakt. Die hangt nu aan mijn fietssleutel.”

„Mijn tante is speciaal en dat wil ik haar laten voelen”, zegt Loïs. „Het is fijn als ze er is. Ik vind haar lief en gezellig.”