Bezorgers bouwen aan band met abonnees

Ruim 28 jaar bezorgde familie Averesch de kranten in Rijssen. Alle kinderen van familie Averesch zijn bezorger geweest. Zelf heeft Verhoef zes jaar dankbaar gebruikgemaakt van hun dienst. „De kranten waren altijd keurig op tijd”, zegt ze. „De hele wijk was ontzettend blij met hen als bezorgers.”

Doordat familie Averesch jarenlang de kranten bezorgde, bouwden ze een band op met ‘hun’ abonnees. Een voorbeeld daarvan is het contact dat familie Averesch kreeg met een abonnee in hun wijk, vertelt Verhoef. „Harry werd binnengeroepen toen het hard regende. Daar is toen een eerste gesprek gevoerd”, zegt Verhoef. Vanaf dat moment was er contact. Dat uitte zich vooral door middel van zwaaien. Zowel tijdens het bezorgen van de krant als wanneer hij langsfietste. „Toen de man ziek werd, vroeg hij of Harry langs wilde komen om afscheid te nemen. De volgende dag moest hij naar het hospice.”

„Zulke acties tekenen de familie Averesch”, zegt Verhoef. „Harry, Ina en Irmgard maken ontzettend makkelijk contact, zijn betrokken en altijd enthousiast. Ze hebben hart voor het werk en voor de mensen. Als er een abonnee overleed, gingen ze bij de nabestaanden condoleren. Ze hebben 28 jaar lang geprobeerd een lichtpuntje te zijn in het leven van de ander.”