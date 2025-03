Vlaggetjesdag wordt niet groots gevierd door NAVO-top

Voerman geeft aan dat dit jaar maximaal 25.000 mensen naar het evenement zouden mogen komen. Normaal trekt Vlaggetjesdag volgens een woordvoerder rond de 100.000 tot 150.000 mensen.

Onder meer hotels zijn bezet door delegaties die naar de NAVO-top komen, waardoor bezoekers die dat zouden willen niet kunnen overnachten. Groots adverteren zit er daardoor ook niet in, zegt Voerman, aangezien mensen van elders geen hotelkamer zullen kunnen vinden. En een aantrekkelijk programma organiseren met voldoende exposure voor sponsoren zit er door alles ook niet echt in. „En dan is het niet Vlaggetjesdag-waardig.”

De beslissing is volgens de voorzitter in goed overleg met de gemeente genomen. Voerman benadrukt begrip te hebben voor de maatregelen die moeten worden genomen vanwege de NAVO-top, die onder meer veel politie-inzet vereist.

Op 21 juni, wanneer het evenement eigenlijk had moeten plaatsvinden, komt de organisatie nog wel met „verrassende pop-ups” in Den Haag, „waarmee we de haven naar de stad gaan brengen”. Met Vlaggetjesdag wordt het begin van het nieuwe-haringseizoen gevierd.