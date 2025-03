PVV en VVD blijven tegen gevangenisplannen kabinet

„Wij zijn hier fel op tegen”, schrijft Kamerlid en partijgenoot van de staatssecretaris Emiel van Dijk op X. Hij wil desnoods drie gevangenen in één cel zetten. Ook Ulysse Ellian (VVD) kan zich niet in de plannen vinden. „Concrete acties om gevangenen hun straf uit te laten zitten, is waar dit land écht wat aan heeft”, schrijft hij.

Coenradie had eerder een hoogoplopende ruzie met partijleider Geert Wilders over het plan. Hij zou vrezen dat binnenkort verkiezingen worden gehouden, en wilde niet met het nieuws de campagne in dat de PVV eerder gevangenen vrijlaat. Er zou zijn geschreeuwd op het ministerie van Coenradie. Wilders zou haar onder druk hebben gezet om af te treden als ze haar plannen zou doorzetten.

Nu zegt de staatssecretaris dat er gesprekken met Wilders zijn geweest. Ze laat doorschemeren dat hij nog steeds „kritisch” is, maar dat hij nu achter haar staat en er van ruzie geen sprake meer is.