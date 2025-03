Onmin over steun Oekraïne in kabinet bijgelegd

Binnenland

De onmin die in het kabinet was ontstaan over de miljardensteun aan Oekraïne is in de ministerraad bijgelegd. Vicepremier Fleur Agema (PVV) maakte na afloop van de wekelijkse vergadering op vrijdag duidelijk dat de lucht is geklaard. Ze sprak van een „goed en constructief” gesprek. „Ik sta hier met een goed humeur.”