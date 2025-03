Mogelijk nog dagen onduidelijkheid over lichamen na brand Arnhem

Medewerkers van het Landelijk Team Forensische Opsporing liepen vrijdag wel rond het blok, maar zij kunnen dus nog niet aan hun onderzoek naar de oorzaak van de brand beginnen. Ook brandweerlieden kunnen vrijdag niet naar binnen, zegt de woordvoerder. Het blok is deels uitgebrand en gesloopt en is instabiel. Muren kunnen instorten. Het pand van de winkel SoLow, waar de brand uitbrak, is helemaal uitgebrand en gesloopt. Maar de brand heeft tientallen meters het blok in gewoed. Tien panden hebben in brand gestaan.

Als er uiteindelijk mensen naar binnen kunnen, is waarschijnlijk ook niet direct duidelijk of er nog lichamen liggen. „Je vindt niet zomaar iemand. Een lichaam kan ook diep onder het puin liggen.” De gemeente, brandweer en politie bepalen samen wanneer het veilig is om naar binnen te gaan.

Tot dusver is er nog niemand als vermist opgegeven.