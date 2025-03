De oorzaak van de brand moet worden onderzocht. De politie houdt nog steeds alle scenario’s open, zei een woordvoerster. Dus ook de optie dat de brand zou zijn aangestoken. Een nacht voor de brand in het centrum uitbrak, was er op een andere plek in Arnhem brand in een meubelzaak. Of de twee branden verband houden met elkaar is nog onbekend.

Tot dusver zijn er geen slachtoffers aangetroffen in het afgebrande pand. Volgens de politiewoordvoerster is er ook niemand als vermist opgegeven.

Het pand in de Jansstraat waar de brand van donderdag begon, is gesloopt. Het pand loopt tientallen meters het blok in. Ook aan de zijkant van het blok is een groot stuk uitgebrand. Vrijdagochtend hing er nog steeds veel rook in het gebied en de brandweer is aanwezig. De medewerkers van de Forensische Opsporing lopen om het blok heen en maken foto’s, maar gaan nog niet naar binnen.

De meeste winkels en horeca rond de getroffen blokken konden vrijdag weer open. Ook de bussen kunnen weer normaal door het centrum rijden, nadat donderdag bussen werden omgeleid. De sfeer in het centrum is vrijdag rustig. Hier en daar staan nieuwsgierigen te kijken vanachter hekken en linten naar het getroffen blok.