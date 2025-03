Olieprijzen op koers voor sterkste weekdaling sinds oktober

De prijzen zijn deze week met bijna 5 procent gezakt. Een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) kost nu 66,64 dollar en Brent, de maatstaf voor olie uit Europa en het Midden-Oosten, staat op 69,78 dollar per vat. Op de oliemarkt wordt gevreesd dat de importheffingen van Trump tot een wereldwijde handelsoorlog kunnen leiden waardoor de wereldeconomie geschaad wordt en de olievraag wordt geraakt.

Tegelijkertijd wordt het aanbod op de oliemarkt vergroot door de hogere productie van de OPEC+. Die alliantie van grote olieproducerende landen zoals Saudi-Arabië en Rusland had de productie eerder juist lange tijd verlaagd om zo de prijzen te stutten.

De prijsdaling is met enige vertraging terug te zien aan de pomp. Volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter Euro95 nu 2,13 euro. Dat was een maand geleden nog 2,18 euro. Voor diesel is de adviesprijs nu 1,89 euro, tegen 1,94 euro een maand terug. Die adviesprijzen worden doorgaans alleen langs snelwegen gevraagd, want elders is brandstof vaak goedkoper.