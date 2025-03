Beurzen in New York dalen ondanks uitstel deel importheffingen

De Dow-Jonesindex zakte 1 procent tot 42.579,08 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 1,8 procent tot 5738,52 punten. De sterkste verliezen waren voor de techsector, met een min van 2,6 procent tot 18.069,26 punten voor de Nasdaq.

Trump liet eerder importheffingen op Canadese en Mexicaanse producten ingaan van 25 procent. Donderdag maakte hij bekend dat die heffingen tot 2 april niet gelden voor goederen die voldoen aan het vrijhandelsverdrag USMCA tussen Canada, Mexico en de VS. Een dag eerder werd al bekend dat heffingen op auto’s en auto-onderdelen werden opgeschort, wat voor opluchting op Wall Street zorgde.

Tegenover journalisten zei Trump dat het over een maand gedaan is met de uitzonderingspositie voor autofabrikanten, die erg gebaat zijn bij handel tussen Mexico, de VS en Canada zonder obstakels. De president waarschuwde ook dat hij niets gaat aanpassen aan aluminium- en staalheffingen die volgende week ingaan.

Autofabrikanten GM en Stellantis eindigden de handelssessie tot 2,6 procent lager. Ford zakte 0,4 procent.

Vooral technologieaandelen verloren aan waarde. Chipfabrikant Marvell Technology gaf bij zijn kwartaalcijfers teleurstellende prognoses voor het lopende kwartaal en verloor bijna 20 procent aan beurswaarde. Van de grote technologiefondsen was chipontwikkelaar Nvidia een sterke daler, met een min van 5,7 procent.

Techaandelen verloren ook aan waarde tegen de achtergrond van sterk stijgende rendementen op staatsobligaties van veel landen. Nadat in Duitsland een politiek akkoord werd aangekondigd over flink hogere investeringen in defensie en infrastructuur, stegen de rentes op Duitse staatsschulden eerder deze week het hardst sinds de jaren negentig. Ook de rentes op andere staatsobligaties stegen fors.

De euro won 0,2 procent ten opzichte van de dollar en was 1,0777 dollar waard. Een vat Amerikaanse olie won 0,1 procent aan waarde tot 66,36 dollar per vat. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 69,50 dollar per vat.