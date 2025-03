Achter de gevels zitten stukken muur die uit de 14e eeuw komen, legt Floor uit. Het gaat om de muren tussen de verschillende panden. Door de eeuwen heen zijn de panden verder opgebouwd, bovenop huizen en structuren die er al stonden. De gevels komen dan bijvoorbeeld uit de 18e of 19e eeuw.

De brandweer is donderdagavond het pand aan het slopen met daarin de winkel SoLow, waar de brand uitbrak in de nacht van woensdag op donderdag. Met een kraan wordt het pand uit elkaar getrokken. Het pand loopt ver door en de brand is wel onder controle, maar nog niet helemaal uit. Hoelang de sloop gaat duren, is niet duidelijk.