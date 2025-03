Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie presenteerde deze week een plan om 800 miljard euro te investeren in de Europese defensie. Dat moet mogelijk worden door Europese leningen en het oprekken van de begrotingsregels. Daar zijn PVV, NSC en BBB tegen.

Tijdens de top in Brussel wordt gesproken over twee zaken. Het versterken van de verdediging van Europa, daarvoor is het plan ReArm van Von der Leyen. Verder wordt gekeken naar hulp aan Oekraïne. Bij de top is ook president Volodymyr Zelensky aanwezig.

Nederland kijkt „positief en constructief” naar de voorstellen van Von der Leyen, liet Schoof weten. Hij zei verder dat Nederland geen gebruik zal maken van Europese leningen als die er komen. Von der Leyen wil daar 150 miljard mee ophalen. Schoof benadrukte dat het niet gaat om zogenoemde eurobonds, gezamenlijke leningen waarvoor de EU-landen garant staan.

De premier kondigde woensdagavond in een debat aan dat Nederland ook volgend jaar 3,5 miljard euro uittrekt voor Oekraïne. Dat kan rekenen op steun van een ruime Kamermeerderheid, hoewel PVV en BBB niet voor een motie van de VVD stemden waarin steun wordt uitgesproken voor het voornemen van het kabinet.

Schoof vindt dat hij van de Kamer „veel ruimte” heeft gekregen om de miljardensteun aan de regering in Kyiv te geven. Dat geld moet nog worden geregeld bij de besprekingen voor de voorjaarsnota, wanneer de lopende begroting wordt geactualiseerd en wordt vooruitgekeken naar volgend jaar. „Maar ik ga ervan uit dat dat gewoon goed komt”, aldus de premier.

De grootste regeringspartij PVV wil pas instemmen met die 3,5 miljard als er ook miljarden worden vrijgemaakt voor het goedkoper maken van de boodschappen, een lagere energierekening en lagere huren. Daarover zal ook gesproken worden bij de voorjaarsnota, zei Schoof in het debat.