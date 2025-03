Wilders is ‘niet erg onder de indruk’ van defensiemiljarden EU

„Die 800 miljard, het klinkt ook wel iets mooier dan het is”, reageerde Wilders in het debat over Oekraïne. Hij benadrukte dat het om leningen gaat. De krantenkoppen doen het volgens hem lijken „alsof Europa met een bak geld komt”. Ook van gemeenschappelijke Europese schulden is hij geen voorstander.

Ook Pieter Omtzigt (NSC) is kritisch op het voorstel van Von der Leyen. Europese begrotingsregels oprekken voor defensie noemde hij eerder „zeer onverstandig”.

Jimmy Dijk (SP) stelde in het debat voor om eerst bevroren Russische miljarden aan te breken. Een „volgorde” wilde Wilders niet aangeven, maar op aandringen van Dijk om het kabinet deze opdracht in Europa mee te geven zei hij: „Prima. Wat mij betreft gaan we dat doen.”