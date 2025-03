Meeste pleegkinderen uit Vlaardings gezin gaan goed, meisje niet

Twee inspecties hebben onderzoek gedaan naar de werkwijze van voogdij- en pleegorganisaties en hun medewerkers. Daaruit bleek al eerder dat op 23 cruciale punten niet de juiste actie werd ondernomen. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos en verontwaardigd dat de twee zusjes in het pleeggezin werden geplaatst toen al duidelijk was dat daar sprake was van mishandelingen. Hoe dat precies kon gebeuren en wie de verantwoordelijk daarin had, werd in een Kamerdebat niet echt duidelijk.

Tegen de pleegouders loopt een strafzaak.