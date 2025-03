Emoties bij staatssecretarissen in gesprek met moeder pleegmeisje

Binnenland

De staatssecretarissen Teun Struycken (Rechtsbescherming, NSC) en Vincent Karremans (Jeugd, VVD) hebben een gesprek gehad met de biologische moeder van het pleegmeisje in Vlaardingen dat ernstig was mishandeld. „Dat was, even slikken, dat was een emotionerende ontmoeting voor ons allebei”, zei Struycken zichtbaar aangedaan tijdens een Kamerdebat over de kwestie. De moeder had al zorgen en signalen over mishandeling doorgegeven, maar ze werd destijds niet geloofd. Zij vindt het fijn dat er nu is geluisterd en dat haar leed is erkend, zegt een woordvoerder namens haar.