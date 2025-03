Kamer en kabinet kunnen leven met defensieplan Von der Leyen

Heinen ziet geen grote bezwaren, maar benadrukt dat de Europese Commissie nog met voorstellen moet komen. Er is nu niet meer dan een persbericht van drie pagina’s, zei hij woensdag in een debat in de Kamer. Regeringspartij VVD heeft wel kritiek, maar lijkt niet dwars te gaan liggen. De PVV was afwezig.

Von der Leyen wil onder meer de afgesproken flexibiliteit in het Stabiliteits- en Groeipact gebruiken. Hierin staan de EU-regels dat het begrotingstekort maximaal 3 procent mag zijn en de staatsschuld hooguit 60 procent. Ook moet de EU geld gaan lenen dat lidstaten dan kunnen gebruiken voor investeringen in defensie. Verder moet gekeken worden of geld op de EU-begroting bestemd voor arme regio’s (cohesiefondsen) gebruikt kan worden voor veiligheid.