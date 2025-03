Rover blij dat NS ondergrens voor stiptheid treinen haalde

De NS meldde woensdag dat de stiptheidseis van de overheid in 2024 is behaald. Aan de zogenoemde bodemwaarde voor het op tijd aankomen van treinreizigers werd inderdaad voldaan, maar een hogere eis werd juist niet gehaald. Dat had volgens Bos wel echt gemoeten.

Toch is hij ook optimistisch. Eerder was volgens hem zelfs onduidelijk of de bodemwaarde gehaald zou worden. Aan het begin van 2024 waren de percentages reizigers die op tijd aankwamen namelijk lager dan in dezelfde periodes de jaren daarvoor. Uiteindelijk wist de NS de ondergrens toch te halen. Bos hoopt dat de organisatie „die lijn doorzet”.

Het percentage reizigers dat op tijd aankwam, was vorig jaar lager dan in 2023. Het gaat om een verschil van 0,3 procentpunt, maar dat zijn volgens Bos alsnog veel reizigers op jaarbasis. „Dat wil je natuurlijk niet.”

De NS zegt dat vooral de problemen met de hogesnelheidslijn (HSL) ertoe leiden dat de stiptheidseisen niet allemaal worden gehaald. Daar is Bos het mee eens. En aan de fouten die rond de HSL zijn gemaakt heeft de NS volgens Bos „totaal geen schuld”.

De toename van het aantal treinreizigers viel vorig jaar tegen. Bos vindt dat de overheid ervoor moet zorgen dat de prijs van treinkaartjes niet verder stijgt. Een stijging van ruim 12 procent werd vorig jaar afgewend, maar de tickets werden alsnog meer dan 6 procent duurder. Het kabinet moet geld bijleggen, zegt Bos. De NS is naar eigen zeggen nog in gesprek met de overheid over het voorkomen van een grote prijsverhoging.