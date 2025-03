VNG wil dat Schoof zich meer bemoeit met asielbeleid

„Het kabinet richt zich op het beperken van de instroom, maar doet dit zonder een samenhangend pakket aan maatregelen en toetsing op uitvoerbaarheid”, aldus de VNG, die Schoof dringend oproept „de regie op dit dossier te versterken”.

De gemeenten willen dat ze vroegtijdig worden betrokken bij het asieldossier om te komen tot een „uitvoerbaar én samenhangend beleid”. Volgens de organisatie staan gemeentebestuurders nu „vol in de wind” bij het vinden van opvanglocaties terwijl ze te weinig steun krijgen vanuit het kabinet. „Dat betreft niet alleen zaken als veiligheid en morele ondersteuning, maar ook de concrete, tijdige beantwoording van vragen die de VNG (noodgedwongen per brief) stelt.”

Ook geeft de organisatie aan dat gemeenten betrokken willen worden bij de scenario’s rond langdurig verblijf of terugkeer van Oekraïners. Ondanks herhaaldelijk aandringen gebeurt dat nog altijd niet, terwijl tijdens het vorige kabinet er periodiek overleg was met het Rijk over de Oekraïense vluchtelingen.

Verder vindt de VNG dat er onvoldoende afstemming is tussen de ministeries van Asiel en Migratie en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de huisvesting van statushouders.