Meer omzet auto- en motorbranche in 2024 door belastingwijziging

De omzet in de auto- en motorbranche steeg vorig jaar met 4,3 procent ten opzichte van 2023. Over de maanden oktober tot en met december bedroeg die stijging 12,5 procent op jaarbasis. In vergelijking met een jaar eerder werden in 2024 zo’n 16 procent meer elektrische auto’s verkocht en 9 procent meer tweedehands auto’s.

Het CBS relateert de stijgende verkoop aan de nieuwe belastingregels die vanaf 1 januari gelden. Door die wijziging moet onder meer belasting worden betaald bij de aanschaf van elektrische voertuigen. Ook is de vrijstelling voor ondernemers voor de aanschaf van bestelwagens niet langer van kracht.

Ondernemers in de sector hebben tegelijkertijd nog altijd te maken met een groot tekort aan personeel, stelt het statistiekbureau verder. Zo gaf ruim de helft van de ondervraagde ondernemers aan te kampen met een tekort aan personeel. Het ondernemersvertrouwen is bovendien negatiever geworden. Dit vertrouwen daalde van 2,7 negatief begin oktober tot min 12,5 aan het begin van dit jaar. Daarmee is het vertrouwen van auto- en motorondernemers flink lager in vergelijking met het gemiddelde van min 5,4 over alle bedrijfstakken.